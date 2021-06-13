شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: قطر أدركت مؤخرًا قوة مصر في المنطقة بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن مصر لا تمضي وحدها في أزمة سد النهضة، ولكنها مع الشريك الأساسي السودان.

وأضاف «حلمي» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «القانون الدولي يوجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية»، منوهًا بأن عدم احترام إثيوبيا للقانون الدولي سبب تفجر أزمة سد النهضة«.

وأوضح أن «أي خطوة إنشائية بنهر النيل لا تكون قانونية بدون موافقة كل دول الحوض طبقا لاتفاقية الأنهار الدولية»، مشيرًا إلى أن «النزاع حول سد النهضة ليس دوليا بل قانونيا.

وأشار إلى أن «التحرك مع الدوحة بشأن سد النهضة يدل على معرفة قطر للدولة المصرية، وأنها ليست مصر السابقة التي كان يحكمها الإخوان، خاصة أن مصر أصبحت دولة محورية بالنسبة للمجتمع الدولي».