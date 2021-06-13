شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة بمدن وقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الأحد، أعمال رصف طرق وحملات للنظافة ورفع المتولد اليومي وغلق المعابر غير القانونية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بقرية صروة تمهيدا لوضع طبقة الباور سن، كما تابع أعمال المتنزهات والتجميل، وتفقد القافلة الطبية بقرية كفر المرازقة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وصرف العلاجات اللازمة في التخصصات الطبية، مشرفاً على غلق المعابر غير القانونية المارة بالسكة الحديد، فضلا عن تفقد الوحدة الصحية بالبكاتوش، ومدى انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإدارات والأقسام بمجلس المدينة، مكلفاً بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات القروية المحلية، مشدداً على استمرار حملات رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفة والإعلانات من الشوارع وفض التجمعات، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ببلطيم.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الطريق الدولي أمام قرية الرصيف وابوريا بمعدات التدخل السريع بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي، وتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات بمدينة الرياض.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات صيانة كشافات الكهرباء ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة سيدى ،وعدد من القرى، كما تابع أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المدينة.