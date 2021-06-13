شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نقابة الموسيقيين يكشف التاريخ المظلم لـ«إيمان البحر درويش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إيمان البحر دوريش، بسبب انتقاده مشروعات التنمية وتحلية المياه قائلاً: «أحنا عندنا 100 الف أخواني، عايز تضم لهذا القطيع انضم».

وتابع أن «درويش» يتحدث عن مشروعات التنمية دون فهم، معقبًا: «مصر لديها 55 مليار متر مكعب مع الزيادة السكانية، وهذه الكمية لا تكفي الشعب، ولذلك تتجه الدولة لتحلية المياه وتكرير المياه».

وأضاف أن «درويش» كان نقيبًا للموسيقيين في عام 2012، وقبل هذا العام بـ10 سنوات لم يسمع أحد لأي لحن أو أغنية لـ«درويش» معقبًا: «كان طالع من تابوت».

وأشار إلى أن «درويش» بعد أن خسر انتخابات نقابة الموسيقيين تشاجر مع مصطفى كامل بسبب حبه للشهرة والإعلام، معقبًا: «ممكن يعمل أي حاجة عشان الشهرة والإعلام.. دا مفصول من النقابة».