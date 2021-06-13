شكرا لقرائتكم خبر عن شنّ حملات لرفع الإشغالات بمدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الأحد، حملات لرفع الإشغالات، وأعمال النظافة ،وحملات مكافحة الحشرات الطائرة، ومد كابلات محطة صرف صحي بقري المركز ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بقرية الطراوى من مد كابلات الكهرباء لمحطة الصرف الصحى بالقرية ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020، مؤكدة أنه جاري الاستعداد لتوصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار لبدء العمل والتشغيل لمشروع الصرف الصحى بالقرية.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة، برش ارض مفتاح والكشله ،وشارع الشركات والمنشار وعبده زعلوك، وأبوغزالة وشارع ١٦وأمام مسجد الحاجة خديجة ،وشاطئ البدالة ،والمستشفيات ،وتقسيم المعلمين بالإضافة إلى العمل بشوارع قرى محلة دياي ومنية جناج و،كفر الخير.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة ،و‏استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏ ،ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية.