شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الآثار»: بعض لوحات «شقة الزمالك» يتخطى سعرها 700 ألف استرليني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو عبداللطيف، مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الآثار، إن هناك العديد من اللوحات التي ضبطت في شقة الزمالك، ذات قيمة عالية تاريخية ومالية، ويجب وضعها في المتحف.

وأضاف «عبداللطيف» خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، الأحد، أن قيمة اللوحات المضبوطة في شقة الزمالك تصلح لعرضها في المتاحف، موضحا إن عددًا منها يعود للقرن السابع عشر.

وأوضح أن بعض اللوحات يتخطى سعرها 700 ألف استرليني، نظرا لقيمتها الفنية العالية، حيث رسمت عن طريق فنانين أوروبيين ذات شهرة كبيرة.

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية