شكرا لقرائتكم خبر عن قساوسة يساهمون في صكوك الأضاحي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت مديرية الأوقاف بالمنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة أوقاف المنيا، إشادتها بموقف قساوسة أقباط من أبناء المحافظة الذين ساهموا بحب في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت المديرية، في بيان اليوم، إن قطار الوحدة الوطنية يستمر، من خلال مشاركة رجال الدين المسيحى والكنائس بالمنيا في مشروع صكوك الأضاحي.

يذكر أنه منذ أسابيع أشادت مديرية أوقاف المنيا بمساهمات عدد من القساوسة بصكوك الأضاحي، وخصت بالشكر القس مينا سعد، راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود.