شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي يصل القاهرة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل القاهرة، الأحد، وزير التجارة والإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد في اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة في القاهرة، وكذلك رئاسة وفد المملكة في اجتماع الدورة ٥١ لمجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ١٣.

وكان في استقبال القصبي والوفد المرافق لدى وصوله مطار القاهرة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين.