شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن سيعطي الفتوى القانونية بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن مصر تتجه لإعادة استخدام المياه من خلال تبطين الترع، وتغيير نوعية الزراعة، لكن هذا لا يمنع مكافحة الدولة المصرية في تطبيق القانون.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن مصر والسودان سيتقدمان بملف واحد لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن العالم كله يشهد على قوة ونجاح الدبلوماسية المصرية، لافتاً إلى أن مجلس الأمن سوف يعطي الفتوى القانونية بشأن سد النهضة.

ونوه بأن ما تواجهه مصر والسودان هو مسألة حياة أو موت، خاصة أنها ليست مشكلة على أرض، وما تقوم به إثيوبيا هو عدوان على مصر والسودان، وهذا الوضع والضرر يبيح لمصر والسودان استخدام القوة للدفاع الشرعي بكل الوسائل.