شكرا لقرائتكم خبر عن هنا ماتت داليا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة قتيلة "عرق الخشب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى، فى محافظة المنوفية التى شهدت وصول جثمان فتاة فى مأساة إنسانية، حيث إنه أثناء سير 3 فتيات على أرصفة أحد الشوارع، سقط على إحداهن عرق خشبى.

وشهد شارع عاطف السادات أهم شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة، وذلك عندما لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوى مصرعها، إثر سقوط قطعة خشبية عليها من أعلى عمارة بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء مرور مع اثنين من صديقاتها.

وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الكوم التعليمى ولقت مصرعها فى الحال، الأمر الذى تسبب فى حالة من الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وطالبو بمحاسبة المقصرين، الذين تسببوا فى وفتاة نتيجة سقوط لوح خشبى عليها أثناء مرورها أسفل العمارة .

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع داليا .ا طالبة بالصف الثالث الثانوى، وذلك إثر سقوط قطعة خشبية عليها من أعلى عمارة بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.