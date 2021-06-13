شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى المناطق الصناعية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى أبرز إنجازات الوزارة خلال الـ 7 سنوات الماضية، موضحا أن قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية من خلال استحداث مسارات عديدة من التعليم العالى لها شراكات دولية مع جامعات دولية، بجانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة وهو مسار لم يكن موجود من قبل في التعليم العالى، مؤكدا أنه جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجيا جديدة في المناطق الصناعية بمصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في بنى سويف وجامعة الدلتا في قويسا وجامعة في القاهرة الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى أن هناك 188 برنامجا جديدا تتناول التخصصات العلمية المختلفة لتأهيل طلاب الجامعات المصرية للتوافق مع الثروة الصناعية ، بجانب إنشاء أفرع بجامعات أمريكية في العالم ولها تصنيف في الجامعات، موضحا أن هناك 4 جامعات في العاصمة الإدارية وسيتم إنشاء جامعتين جدد في هذا العام الدراسى بجانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية للبناء الصحيح للطلاب.