"كنز شقة الزمالك وحبس متسابق ذا فويس كيدز".. نشرة الحواث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا تمهيدًا لافتتاحها

أمر النائب العام، بتشغيل اثنا عشر مكتبًا رقميًا لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا، بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وقد خُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.

حبس متسابق "ذا فويس كيدز" بتهمة إصابة صديقه بـ"مفتاح في الجمجمة" في حلوان

أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، حبس معاذ عيسى، المتهم بغرز مفتاح سيارة في رأس صديقه بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حُكم بتخفيف حبس المتحرش بـ"فتاة النزهة" إلى سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

قضت محكمة مستأنف النزهة بقبول استئناف المتهم بالتحرش بفتاة في مترو النزهة، وخففت الحُكم من الحبس 3 سنوات إلى سنة مع الشغل وتخفيف الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

تأييد قرار التحفظ على أموال جمال اللبان بقضية الرشوة

أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرار النائب العام، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر، على خلفية اتهامه بقضية الرشوة، ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.

تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركي في تمويل الإرهاب

جددت الدائرة الثالثة "إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار- تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

تأجيل محاكمة طبيب وزوجته بخطف وهتك عرض 6 قاصرات لـ 12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، لجلسة 12 سبتمبر

ذهب وألماس وأثريات.. أبرز المضبوطات في كنز "شقة الزمالك" - صور

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي.

تأييد السجن 3 سنوات للمتهمين في "رشوة جمارك الإسكندرية"

أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادر بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة جمارك الإسكندرية"، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.

إحالة طعن مرتضى منصور و2 آخرين على اللائحة المالية للزمالك للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 طعون على اللائحة المالية لنادي الزمالك إلى هيئة مفوضي الدولة.

السجن 5 سنوات لـشيرى هانم وابنتها زمردة وغرامة 100 ألف

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

المحكمة ترد على ملكية صاحب "شقة الزمالك" للمضبوطات الأثرية: لا توجد حيازة قانونية

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي.

آلاف القطع الأثرية للحضارة القديمة وعهد محمد علي.. قرارات قضائية بشأن "شقة الزمالك"

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة وعهد محمد علي.