السجن 15 سنة لعامل شرع في قتل آخر في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الـ 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بمعاقبة عامل، بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامه بالشروع في قتل آخر بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلي، وعضوية المستشارين وليد أبوالمعاطي عبدالخالق، وبسام فاروق عنتر، وأمانة سر محمد عوض محمد، وأيمن محمد عثمان.

وكان المستشار يحيى فريد الزارع، المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ١٦٦١٢ لسنة ۲۰۲۰ جنایات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ۳۷۸۲ لسنة ۲۰۲۰ کلي جنوب الجيزة، المتهم فيها منتصر فرج أحمد شاهين "محبوس" 48 سنة، عامل، إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم ۲۰۲۰/۷/۳، بدائرة قسم بولاق الدكرور شرع في قتل المجني عليه محمد شحات عبدالوهاب الحداد- عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وما أن ظفر به حتى كال إليه عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأحرز أداتين "شومه، شرشرة" ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.