مباحث المصنفات تداهم مطبعة بدون ترخيص في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المطبعة المشار إليها وتم التقابل مع (مدير المطبعة – مقيم بالقاهرة).

وبالتفتيش تم ضبط 91 ألف مطبوع تجارى جميعها بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإدرة المطبعة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون بقصد التربح غير المشروع.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.