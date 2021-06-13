حازم إمام: التعامل مع حصص التربية الرياضية في المدارس غير جاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أهمية حصة التربية الرياضية في المدارس، مؤكدًا أن المدارس والجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين والمواهب وتعفيهم من المصروفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب ثروت سويلم وكيل لللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوى الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الأولى من التعليم.

وقال للأسف: "أشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، رغم أننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب".

وتساءل عن خطة الحكومة للاهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس، لاسيما وأن لدينا مشكلة في مصر أن الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط، دون الاهتمام بالنشاط الرياضي، نظرًا لأن مستقبله كرياضي غير مضمون.

وكان النائب هشام الحصري، طالب خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط الرياضي في المدارس بشكل فعّال وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية ذلك في إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته في أبعاد أخرى اجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموي، كذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأي أفكار متطرفة.

واقترح الحصري، التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لاستغلال المدارس في الإجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصري.