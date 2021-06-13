​بعد انتهاء المهلة الأخيرة.. عقوبات تنتظر وسائل إعلام لم توفق أوضاعها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بنهاية شهر مايو الماضي، من تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، بعد المهلة الأخيرة التي حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.

وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021 لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح القانون رقم 180 لسنة 2018، في مادته السادسة أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن".

وأضاف القانون: "ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ."

وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.