وزير المالية يرد على برلماني اتهم الحكومة بالفشل في تطبيق الإصلاح الاقتصادي



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الاقتصادي، لكن مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، هي من أكدت أن ما حققته مصر يعتبر نجاحًا كبيرًا في ظل الظروف الراهنة.

وانعفل وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، بعد حديث النائب أحمد فرغل، الذي اتهم الحكومة بالفشل في الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة".

وأضاف أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه اليوم: "أحييكم لما حققتموه من إنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالعديد من دول العالم لم تستطع مجابهة الأزمة".

وواصل وزير المالية حديثه متساءلًا: "لما تكون الدولة لا تعاني من نقص في الأدوية ولا لبن الأطفال، هل ذلك إصلاح اقتصادي أم لا، لما يكون في نمو بالموجب وكل شيئ مستقر، هل ذلك فشل اقتصادي أم إصلاح، إحنا بنعمل مشروعات في كل شارع فيكي يا مصر".

وأكد وزير المالية، أن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر وتقطع التيار الكهربائي، لكن مصر وفرّت الكهرباء والبوتاجاز، لافتًا إلى أن الاستقرار المالي والنقدي الذي تعيش مصر فيه نعمة من الله.

وأشار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% من الناتج المحلي، بينما العجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعًا: "كنا بنستلف علشان نغطي العجز".

وأوضح أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذي قبل التحدي، وعندما جاءت أزمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع والأسعار مستقرة نسبيًا، مشيرًا إلى أنه بفضل الإصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف في طوابير الأنابيب.