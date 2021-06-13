شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحي جزيرة الحجر بتكلفة 52 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الأحد، مشروع صرف صحي جزيرة الحجر بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما وافق على تخفيض نسبة 50% من الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية استجابة لمطلبهم، يأتي هذا في إطار جوالته الميدانية الموسعة لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز الشهداء تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

رافقه نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومندوب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وإستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع وأليات العمل به والموقف التنفيذي له، مشيراً أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة إنحدار بنسبة 100% بطول 18،5 كم، بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة 100% بطول 3 كم، مؤكداً أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ 4 محطات صرف صحي بنطاق المركز بمعرفة الهيئة بنهاية شهر يوليو القادم .

وأوضح «عمر» أن إجمالى مشروعات مياه الشرب المنفذة بمعرفة الهيئة بمركز الشهداء بلغ عدد 2 مشروع بطاقة 94م3/يوم وبتكلفة تقديرية (339) مليون جنيه، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بمعرفة الشركة والهيئة بنطاق المركز بلغ 30 مشروع بتكلفة (مليار و292 مليون جنيه )، ليصل جملة التكلفة التقديرية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المركز 1 مليار و631 مليون جنيه .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.