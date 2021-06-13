شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «خطة النواب»: الصحة والتعليم والمراكز البحثية يستحوذون على 13.8% من الموازنة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن رد وزير المالية على سؤال مباشر حول أزمة تعيين 36 ألف معلم كان واضحًا بأن الأمر سيتم مراجعته مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن وزير المالية لم يمتلك المعلومات الكافية حول الأزمة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة طموحة وبها أشياء كثيرة تخص المواطن محدود الدخل وتم زيادة 2 مليار جنيه لدعم وتشغيل المستشفيات الجامعية وتم زيادة 500 مليون جنيه حافز للمدرسين من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي فضلا عن 500 مليون جنيه حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس.

واختتم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه قائلًا: "الصحة والتعليم والتعليم العالي والمراكز البحثية يستحوذون على 13.8% من الموازنة الجديدة".