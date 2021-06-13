شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 4 مصابين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، 5 من المصابين الفلسطينيين، بعد انتهاء فترة علاجهم في مستشفي العريش العام.

وقالت مصادر طبية، أنه غادر مستشفي العريش العام، كلا من، عبدالسلام محمد طنبورة، تامر عبدلله حميد أبو السعد، عدي جبير موسى ومحمد معين احمد نصار، إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، بعد انتهاء فترة علاجهم في مستشفى العريش العام.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، حيث وصل إلى الأراضي المصرية 36 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.