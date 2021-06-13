شكرا لقرائتكم خبر عن براءة مُدرس رياضيات من التحرش بطالبة ثانوي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات بني سويف، الأحد، ببراءة مُدرس رياضيات، في واقعة اتهامه بالتحرش بطالبة في المرحلة الثانوية.

تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الحالي حينما تم إلقاء القبض على مُدرس عقب اتهامه في واقعة تحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي داخل «سنتر للدروس الخصوصية» بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا مطلع شهر يناير الماضي، من مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من والد طالبة بالصف الأول الثانوي، بأنه أثناء عودة ابنته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكي ومنهارة، وعندما سألها أكدت أن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس أن تنتظر لتحصل على «ملزمة» بعد خروج زميلاتها، وفوجئت به يحاول التحرش بها ويضع يده في أماكن حساسة بجسدها.

وقرر المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، حبس المدرس احتياطيا على ذمة القضية عقب انتهاء التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

كانت النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، قد أعلنت تضامنها مع معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والذي اُتهم في قضية التحرش بإحدى الطالبات بالصف أثناء حضورها درس خصوصي.

وزار مصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، المعلم في محبسه في حضور محامي النقابة للاطمئنان عليه ومتابعة إجراءات القضية، وأن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم، في حدود القانون.