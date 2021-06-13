شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 72 ساعة من توليه المنصب.. رئيس مدينة بيلا الجديد يصدر حركة تغييرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 72 ساعة من تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوليه منصبه الجديد، أصدر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأحد، عدة قرارات تغييرات وتنقلات في عدد من الإدارات بديوان عام الوحدة وعدد من الوحدات القروية، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد جيل من الكوادر الجديدة القادرة علي التعامل مع المواطنين، والوصول إلي الرضا التام، وللصالح العام، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الإدارات، وفي ضوء توجيهات محافظ كفرالشيخ.

ونصت قرارات رئيس مركز ومدينة بيلا علي تكليف وسام أحمد أمين، مدير إدارة «مشروعك» للعمل مشرفًا علي المركز الإعلامي بالوحدة، بجانب عمله الحالي، والسيد أبو الحديد السيد البطرة، الموظف بالوحدة القروية بإبشان، للعمل فنيًا بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة، ومصطفى جمال الدين مصطفى، الموظف بالوحدة القروية بأبو بدوي، للعمل بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا.

كما نصت قرارات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، علي إلحاق كل من: «عماد محمد على عبد النبي، الموظف بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بإدارة الموارد البشرية بالوحدة القروية بالحوة، وأيمن عبد العزيز محمود، الموظف بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بوحدة المعلومات بالوحدة القروية بحازق، وتامر رشاد مصطفى البلحي، فني بالوحدة القروية بالكوم الطويل، للعمل بمركز المعلومات بالوحدة القروية بدار السلام، وعمر عبد العزيز محمد عبد العال، الموظف بالإدارة الهندسية بديوان عام الوحدة ببيلا، للعمل بإدارة التجميل والمنتزهات بديوان الوحدة، ومحمد عبد العزيز عبد العال ضيف، بقسم الإشغالات بالوحدة القروية بأبو بدوي، للعمل بقسم المعلومات بذات القرية».

وتأتي تلك القرارات عقب الإطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارية المحلية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار معالي الوزير المحافظ رقم (584) لسنة 2020 بشأن التفويض ببعض الاختصاصات وعلى ما يقتضيه الصالح العام وحسن سير وانتظام العمل.