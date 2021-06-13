شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: نفتالى بينيت رئيسا للوزراء فى إسرائيل خلفا لنتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الكنيست صوت على الحكومة الجديدة في إسرائيل ونتنياهو يغادر الحكم رسميا.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تفوز بأغلبية في تصويت الكنيست، موضحة أن نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل خلفا لنتنياهو.

وذكرت أن نفتالي بينيت أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل بـ60 صوتا مقابل 59 صوتا، كما أدى اليمين رئيسا للوزراء في إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف نفتالي بينيت، أكد اليوم الأحد، أن حكومته حال منحها الثقة من نواب الكنيست، لن تسمح بامتلاك إيران لسلاح نووي، موضحا أن المشروع النووي الإيراني هو أول ما ستبدأ الحكومة بمواجهته.