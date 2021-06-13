شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قلب يحذر من دايت البروتين: ضار جدًا بالصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي وأستاذ القلب، إن الحصول على بروتين فقط وبكميات كبيرة بغرض بناء العضلات أمر يؤدي إلى خلل بالجسم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: لا بد من تكامل عناصر الوجبة ووجود البروتينات والنشويات والبقوليات.

وتابع أن دايت البروتين يؤثر على القلب والكلى والكبد، وهو ما يؤدي إلى الأزمات القلبية وضار جدًا لجسمك والضرر يكون مفاجئًا.