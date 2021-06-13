شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة في المحطات النووية لكل المؤهلات «الشروط والأوراق المطلوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وظائف جديدة أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عنها في الضبعة لخريجي كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة وكليات الطب والتجارة والحقوق بالإضافة إلى على خريجي المؤهلات المتوسطة، مؤكدة باب التقدم بدءا من اليوم الأحد 13 يونيو وتستمر لمدة 20 يوما.

تقدم «المصري اليوم» خدمة للقراء وتنشر المؤهلات بأقسامها المختلفة المطلوبة للتعيين والشروط التي يجب توافرها وكيفية التقدم لتلك الوظائف.

1- خريجو كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة: وقاية وتخطيط وأجهزة وتشغيل واتصالات وصيانة ومحلل تهديدات وجودة وسلامة وحاسبات ومفتش حماية ومفتش أمان ومهندس تدريب عام وتشغيل أنظمة ومواد وكواشف وبرامج صيانة وإخصائي قياس ومهندس انظمة إخصائي فيزياء بالإضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة.

2- أخصائي خريج كليات علوم

3- عاملون في مجال المحاماة لوظائف الشؤون القانونية.

4- خرجو كليات تجارة لوظيفة محاسبين.

5- وظائف في التنمية الإدارية عبارة عن باحث قانوني وأخصائي أمن وأخصائي شؤون إدارية وأخصائي علاقات عامة ومترجم.

6- خريجي المؤهلات المتوسطة لمجموعة من الوظائف المكتبية ومندوبين أمن.

7- مطلوب لوظائف الفنية فني مساحة وفني سلامة صحة وممرض وسكرتارية وسائقون وعمال.

1- المؤهل الدراسي .

2- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو مستند الاعفاء منها.

3- صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

4- شهادات خبرات العمل إن وجدت.

5- رخصة قيادة سارية للمتقدمين للتعيين في وظيفة سائق.

6- كتابة إقرار بمواقع العمل بالضبعة بمحافظة القاهرة أو غيرها.

1- سحب كراسات التعيين في الهيئة للتقدم للوظائف التي حددتها.

2- التقديم باليد في مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بميدان هشام بركات في حي مدينه نصر في القاهرة.

3- رسوم كراسات الشروط قيمتها ١٠٠ جنيه للدرجة الأولى فما دون و٢٠٠ جنيه لمدير عام ورئيس قطاع.

4- الاستعداد لإجراء الاختبارات المقررة للتعيينات الجديدة في الهيئة للمؤهلات العليا وهى عبارة عن اختبار فني تخصصي على الحاسب الآلي واختبار لغة بمعهد اللغات واختبار سمات شخصية ممكنة واختبار مواجهة شخصية من الجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية وأعضاء من جهات متنوعة.

سحب الكراسات التعيين اعتبارا من اليوم الأحد 13 يونيو من مقر الهيئة بمدينة نصر، وكافة البيانات التفصيلية للوظائف على الموقع الخاص بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.