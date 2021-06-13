شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنه يتوقع فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع قليلة لعودة العمالة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تواجد الوزارة ومراكز التدريب في القرى أدى إلى وجود إقبال من الشباب مؤكدا أن الوزارة لو استطاعت تنفيذ 100 ألف مشروع سيتم توفير مليون فرصة عمل.

وتابع أن وزارة القوى العاملة توفر فرص عمل في القطاع الخاص وهناك طلب كبير على العمالة لدرجة أن أصحاب المشروعات يشتكون من نقص العمالة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة لديها قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني وأن الوزارة تطبق مبادرة “حياة كريمة” في كل القطاعات منذ إعلان الرئيس السيسي عنها.