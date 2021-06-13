شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «البيئة» تنظم معرضًا لأفضل عمل فني باستخدام المخلفات بالتعاون مع «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الإثنين، معرض ( بإيدينا هنخلى مدرستنا أجمل) لأفضل عمل فني باستخدام المخلفات لمرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد من قيادات الوزارتين المعنيين.

ويقام المعرض غدًا الإثنين في تمام الساعة 3،30 عصراً بقاعة الفنان آدم حنين بمركز الهناجر في مقر دار الأوبرا المصرية.