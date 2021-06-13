شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتوقع فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع لعودة العمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتوقع فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع قليلة لعودة العمالة المصرية.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن تواجد الوزارة ومراكز التدريب في القرى أدى إلى وجود إقبال من الشباب، مؤكدا أن الوزارة لو استطاعت تنفيذ 100 ألف مشروع سيتم توفير مليون فرصة عمل.

وتابع: «وزارة القوى العاملة توفر فرص عمل في القطاع الخاص، وهناك طلب كبير على العمالة لدرجة أن أصحاب المشروعات يشتكون من نقص العمالة».

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني وأن الوزارة تطبق مبادرة "حياة كريمة" في كل القطاعات منذ إعلان الرئيس السيسي عنها.

وأكد أن معدلات البطالة انخفضت في مصر خلال عام 2020 إلى 7.7% وأن المشروعات الكبرى للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن موقع الوزارة يستقبل الباحثين عن فرص العمل في المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد قاعدة بيانات للعمالة المنتظمة على مستوى الجمهورية للاهتمام بهم، وتم حصر نحو 180 ألف عامل غير منتظم لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستكمل وزير القوى العاملة: «استطعنا توفير ما يقرب من 250 ألف بوليصة تأمين على الحياة وعلى الإصابات تصل قيمتها لـ100 ألف جنيه وأن الوزارات تتكاتف لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة».

وقال إنه تم توفير 85 ألف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، والعاصمة الإدارية يعمل بها نحو 500 ألف عامل والعلمين الجديدة 75 ألف عامل.