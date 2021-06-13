شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. أفريقيا إلى المستقبل بـ«نبض مصرى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: أفريقيا.. إلى المستقبل بـ«نبض مصرى».. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: حريصون على نقل تجربة الإصلاح الاقتصادى لدول القارة السمراء.. بعد عقود من التهميش شمس القاهرة أشرقت فى عواصم أفريقيا عقب ثورة 30 يونيو

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أفريقيا.. إلى المستقبل بـ«نبض مصرى».. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: حريصون على نقل تجربة الإصلاح الاقتصادى لدول القارة السمراء.. بعد عقود من التهميش شمس القاهرة أشرقت فى عواصم أفريقيا عقب ثورة 30 يونيو





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