شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الثروة الداجنة: حققنا 98% اكتفاء ذاتيا.. وبدء التصدير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر اليوم على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة، مضيفا: "حققنا 98% اكتفاء ذاتيا وسنحقق الاكتفاء 100% قريبا وسنبدأ بالتصدير بعد ذلك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة دى إم سي: "القرار الجمهورى 136 لسنة 2020، بزيادة استغلال الظهير الصحراوى، وإنشاء 8 أماكن فيها لتربية الدواجن فضلًا عن الـ13 مكانًا فى الداخل، ويتم عقد بروتوكولات ما بين وزارة الزراعة والبنوك لدعم لوجيستى لرفع كفاءة عنابر مربى الدواجن".

وتابع أنه سيتم التحول فى الثروة الداجنة من نظام التربية المفتوح إلى المغلق، وسيتم الاتفاق مع التجار على ذلك، مضيفا أنه خلال آخر سنتين فى جائحة كورونا، وما عانى منه العالم من نقص غذاء، كانت مصر بها مصادر البروتين الحيوانى متوفرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أن صناعة الدواجن واحدة من الكيانات الكبرى التى يتجاوز استثمارها 100 مليون دولار.

وأوضح: "تم حل مشكلة الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة لمن يريدها، كما تم تسهيل أخذ تراخيص مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم توفير 72 ألف ترخيص لمشروعات الثروة الدجنة حتى الآن".