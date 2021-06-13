شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال مساعدات ومواد إعادة الإعمار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وزير المالية: مصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.

إصدار عملات تذكارية وأخرى قابلة للتداول بمناسبة موكب نقل المومياوات الملكية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.

بايدن: علينا الاستعداد للتعامل مع احتمال ظهور أوبئة جديدة فى المستقبل

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه تم وضع أسسا لاقتصاد عالمى متكامل يشمل فرض ضرائب على الشركات التي تعتمد على الملاذات الآمنة، مشددا على أنه علينا الاستعداد للتعامل مع احتمال حصول أوبئة جديدة فى المستقبل.

نائب رئيس "السيادة السودانى" يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

الحكومة:التعليم الفني والتدريب المهني يقفز 33 مركزا بمؤشر المعرفة العالمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.

رئيس وزراء السودان: لا بد من اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادى الأضرار التى يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار فى غزة

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

الصحة: 73.4% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 73.4 % بعد ارتفاع إجمالى المتعافين لـ200273 حالة حتى اليوم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يونيسيف تحذر: سوء التغذية يهدد حياة 33 ألف طفل فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أنه فى تيجراى شمال إثيوبيا، ينزلق المزيد من الأطفال الصغار والرضع بشكل خطير بالقرب من المرض والموت المحتمل بسبب سوء التغذية. جاء ذلك وفق بيان أطلقه ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

مقتنيات أسرة محمد على وسلاح نارى غير مرخص ضمن مضبوطات شقة الزمالك.. صور

أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات التي عثر عليها داخل شقة بالزمالك، وهى عبارة عن كمية كبيرة من مجوهرات واللوحات الفنية والعملات الذهبية التي يرجع تاريخيها للحضارة المصرية القديمة والإسلامية واسرة محمد على.

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بداية الأسبوع المقبل

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادى، تمهيدا لإعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2021، حيث انتهدت المديرية من تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية.

الحكومة تنفى انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمحافظات الجمهورية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض جروبات تطبيق "واتس آب" رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة والتى تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بأى من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوى من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أى أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

تجديد حبس المتهمين بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بالمنصورية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.