نقيب السياحيين يعتمد شعبة النقابة في محافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد باسم حلقة نقيب السياحيين، اليوم الأحد، قرار تشكيل مجلس إدارة شعبة النقابة بمحافظة قنا برئاسة الدكتور عبدالغني النجار وعضوية كل من أسماء فؤاد وعمرو سيد وعلي النجار ودعاء جمال.

وبحسب بيان اليوم، اجتمع نقيب السياحيين، برئيس شعبة قنا لاستعراض الوضع السياحي والمقومات السياحية والفندقية وضرورة رعاية النقابة للعاملين بالسياحة في المحافظة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل لفرص العمل المناسبة في السياحة والفنادق نظرا لأهمية المحافظة سياحيا.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الغني النجار رئيس شعبة النقابة بقنا، خريطة العمل لخدمة أهالي المحافظة من العاملين بالسياحة وتوفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وتسلم النجار قرار تشكيل المجلس صباح اليوم على أن يقوم مجلس الشعبة بأعماله فورا.