حُكم بتخفيف حبس المتحرش بـ"فتاة النزهة" إلى سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف النزهة بقبول استئناف المتهم بالتحرش بفتاة في مترو النزهة، وخففت الحُكم من الحبس 3 سنوات إلى سنة مع الشغل وتخفيف الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت بحبس المتهم بإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكنت النيابة العامة استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي، حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة.

فتبينت النيابة من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته للمحاكمة العاجلة.