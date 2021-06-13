ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي؛ لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها علي عملائه بالقليوبية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية نشاط (تشكيلاً عصابياً) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وعُثر بحوزتهما على (5 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة وزنت 1,5 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (440 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.