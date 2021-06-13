زحمة آخر النهار.. خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباطؤ في حركة السيارات بعدد من محاور القاهرة والجيزة رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، مساء الأحد.

البداية من الطريق الدائري إذ يشهد تكدسا مروريا عند الأوتوستراد اتجاه المعادي، والمنيب في الاتجاهين والمتجه من محور 26 يوليو إلى محور أحمد عرابي والمتجه من وصلة المريوية للمنيب.

وسجلت الغرفة كثافات بكوبري طره اتجاه الكورنيش، وطريق السويس من دار المدفعية لكوبري الجيش الأمر نفسه بشارع الفساط اتجاه الكورنيش وصلاح سالم من الكورنيش للقلعة.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بكورنيش ماسبيرو وكثافات بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والمتجه من وسط العاصمة إلى الدائري.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري من كوبري 15 مايو إلى الطريق الدائري، وكوبري أكتوبر من صلاح سالم اتجاه المهندسين ومن التحرير لرمسيس.