شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة الإسكندرية» يكشف تفاصيل محاولة «بلطجية» اقتحام مقر النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الأحد، إن الشرطة بصدد ضبط وإحضار الشخص الذي حاول اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بصحبة مجموعة من البلطجية، والذين حاولوا توصيل كابل كهرباء للإعلان الموجود بأرض نادي الصيادلة المجاور لنادي قضاة مجلس الدولة بدون تركيب عداد كهربائي.

وتقدمت إدارة النادي ببلاغ لأجهزة الشرطة التي انتقلت على الفور بقيادة الرائد أحمد لطفي، رئيس مباحث الرمل أول، وجرى القبض على مجموعة من الأشخاص وهروب صاحب الشركة، وتحرر محضر برقم ١٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ جنح الرمل أول، واصطحاب البلطجية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأصدرت الأمر بضبط وإحضار المدعو ( م، ع،ع).

وذكر بيان أن هذه ليست الواقعة الأولى لنفس الشخص وله العديد من السوابق في هذا الأمر بعضها تحررت محاضر رسمية ضده، والآخر مر مرور الكرام نتيجة وجود شبه تواطؤ من بعض موظفي المحافظة الذين يساندون صاحب الشركة.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الواقعة خطيرة تهدد هيبة القضاء المصري، ولكن صاحب الشركة يتعامل في هذا الأمر بفرض الأمر الواقع وتفتح هذه الواقعة ملفا خطيرا فيما يتعلق بفوضى الإعلانات في الإسكندرية.