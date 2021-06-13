شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 (تابع)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية.

ونصت المادة الأولى أن لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة المائة جنيه عيار 720 بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات.. للإطلاع عليها: