شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل لأهالي الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة الحسابية في مجلس مدينة الشيخ زويد، اليوم الأحد، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمنازل التي تضرّرت بسبب الحرب على الإرهاب في مركز ومدينة الشيخ زويد.

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إنه تم صرف دفعة جديدة من التعويضات لعدد 18 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، بقيمة 952084.9 جنيه.

وأضاف عابد أن تاريخ الاستحقاق لتلك المبالغ بعد غد الثلاثاء، من فروع البنك الأهلي المصري عن طريق بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة.