شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للوقوف على انتظام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واطمأن الدكتور مصطفى النجار من الطلاب على مستوى الامتحانات، عدد الاسئلة، ومدى مناسبتها لوقت الامتحان، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توفير الهدوء، ليتمكن الطلاب من الوصول لأعلى درجات التركيز لأداء الامتحانات، وتمنى لهم التوفيق والسداد.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.