شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: علينا الاستعداد للتعامل مع احتمال ظهور أوبئة جديدة فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه تم وضع أسسا لاقتصاد عالمى متكامل يشمل فرض ضرائب على الشركات التي تعتمد على الملاذات الآمنة، مشددا على أنه علينا الاستعداد للتعامل مع احتمال حصول أوبئة جديدة فى المستقبل.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفى فى ختام اجتماعات مجموعة السبع، أن واشنطن متلزمة بمكافحة التغير المناخى والاحتباس الحرارى خطر وجودى يواجهه العالم، مشيرا على أن عناك التزام من مجموعة السبع بتوفير مليار جرعة لقاح لكورونا للدول النامية.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أكدت أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى يبدأون قمتهم اليوم فى كورنوال البريطانية، والتى من المقرر أن يتعهدوا فيها بتقديم مليار جرعة على الأقل من لقاح كورونا للدول المتعثرة حول العالم، نصف هذه الجرعات يأتى من الولايات المتحدة، بينما تقدم بريطانيا مليون جرعة.

وأوضحت الصحيفة أن التزام كل من الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتقديم جرعات اللقاح يمهد لاجتماع القمة، حيث يتحول القادة من التحية الافتتاحية و"صورة العائلة" مباشرة إلى جلسة حول إعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد 19.