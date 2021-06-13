نائب رئيس "السيادة السودانى" يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان، بجانب القضايا ذات الصلة بملف الحدود السودانية الإثيوبية، وتداعيات سد النهضة الإثيوبى.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني بجهود الاتحاد الأفريقي وسعيه المستمر لدعم ومساندة السودان لإنجاح الفترة الانتقالية.. وقدم شرحا للأوضاع التي تمر بها السودان، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في التعاطي مع كافة التطورات، مشيرا إلى ما يشهده اتفاق جوبا لسلام السودان من تنفيذ عبر المصفوفة التي توافقت عليها الأطراف من خلال العمل المشترك للتغلب على المصاعب التي تواجه تنفيذ بعض البنود.

ودعا الفريق أول محمد حمدان دقلو، الاتحاد الأفريقى لمواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولا إلى تحول ديمقراطى بنهاية الفترة الانتقالية.

ومن جانبه، أكد موسى فكى جاهزية الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم والمساندة للسودان في كافة المجالات لتحقيق الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الاتحاد يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.