شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: لا بد من اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادى الأضرار التى يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السودانى، اليوم الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بالمفوضية اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقى بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحا وافيا حول التقدم الذي اُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

كما قدم حمدوك، شرحا حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأكد لوفد الاتحاد الأفريقي أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، دعم الاتحاد للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكدا متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة المفوضية في إطار الجهود التي يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي.

وتم - خلال اللقاء - الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.