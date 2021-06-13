الداخلية تضبط 175 سلاحًا ناريًا وتُنفذ 80 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (175 قطعة سلاح ناري، بحوزة 147متهمًا)

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 81410 حكمًا قضائيًا متنوع.

كما تم ضبط 29 متهما هاربا، ضبط 26 متهما في أعمال البلطجة، وضبط 26565 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.