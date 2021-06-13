ضبط شخصين قتلا سائق "توك توك" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، وتحديد وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة بدائرة المركز) وبها عيار ناري، وبسؤال شقيقه قرر بخروج المجني عليه من المنزل للعمل مستقلاً مركبة "التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين،مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (فرد محلي) المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، كما أضافا باستدراج المجني عليه وطلبا منه توصيلهما للقرية محل سكنهما، ولدى وصولهم لمكان الواقعة قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط تجاه المجني عليه فأودى بحياته، واستوليا على مركبة "التوكتوك" ولاذا بالهرب، وتم بارشادهما ضبط المركبة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.