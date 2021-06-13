ذهب وألماس وأثريات.. أبرز المضبوطات في كنز "شقة الزمالك" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي.

وضبطت الجهات المختصة، 1204 قطع أثرية للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطع أثرية لأسر محمد علي، و 2907 قطع من الذهب، و 800 قطعة إكسسوار قيمة، و219 لوحات فنية، ومسدس ناري.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين.

من جانبه كشف أمين المجلس الأعلى للآثار بعدم وجودة حيازة أثرية في السجلات للمُنفذ ضده ووالده، وعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، أو ترخيص بسلاح ناري، وعلى إثر ذلك، قررت "تنفيذ الأحكام" إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، و تشميع الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات واستمرار الحراسة المُشددة.

وشغلت قضية شقة الزمالك الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل، المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.

تجدر الإشارة، وفق بيان لمحكمة جنوب القاهرة، أن وراء اكتشاف الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين، النائب الأسبق بمجلس الشعب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.