تأييد السجن 3 سنوات للمتهمين في "رشوة جمارك الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادر بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة جمارك الإسكندرية"، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي قضت بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الإسكندرية، مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية و مهندس رقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الاسكندرية، و فاحص ثالث للرقابة علي الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه؛ لضبطهم بتلقى رشوة مالية.

وتضمن الحكم السجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن لتقديمهم رشوة وهم "ر . ا . م" صاحبة مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم "م . ع . ا" مدير مكتب تخليص جمركي ، والسجن سنة للمتهم "م . م . ا" صاحب مكتب تخليص جمركي .