الليلة.. كويكب حديث يمر قرب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد الكرة الأرضية، مساء اليوم الأحد، عبور كويكب صغير تم اكتشافه حديثًا يسمى 2021 LO2 قطره تسعة أمتار على مسافة 0.58 مسافة قمرية أو 221,404 كيلومتر، وهو يتحرك بسرعة 8.7 كيلومتر بالثانية عند الساعة 07:16 مساء بتوقيت السعودية الساعة 04:16 مساء بتوقيت جرينتش وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه تم اكتشاف الكويكب في مرصد جبل ليمون بأريزونا في 8 يونيو الجاري من اقترابه وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 6.6 و 16 مترًا، ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الكويكب 2021 LO2 لو في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض في صورة كرة نارية ولن يكون له تأثير على سلامة سكان الأرض.

وأشارت إلى ضرورة استغلال مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، بجانب أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

جدير بالذكر، أن هذا الكويكب المعروف رقم 64 الذي يمر بالقرب من الأرض ضمن واحد مسافة قمرية أو 384,401 كيلومتر منذ بداية العام والثالث خلال شهر يونيو حتى الآن.