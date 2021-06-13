شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 أطنان من المخلفات في حملة نظافة بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بجميع أحياء المدينة، في إطار الخطة الموضوعة لتجميل كافة المناطق الرئيسية والحيوية حتى تظهر المدينة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق بعاصمة السياحة العالمية.

أوضح قيام حي المطار اليوم الأحد، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي بعمل حملات تكثيفية للارتقاء بحي المطار وعمل حملة نظافة شاملة، تمكنت من رفع 3 أطنان من المخلفات والأتربة والقمامة.

واستهدفت الحملة الكوبرى العلوى وصولاً حتى بوابة المطار بالإضافة إلى عمل القلاب لرفع وتفريغ صناديق القمامة من طريق المنشاة العمارى العمومى وطريق الزناقطة العمومى وطريق المطار أمام القاعدة الجوية ونجع العوارين وأمام قصر ثقافة بهاء طاهر ومدخل أبوعصبة ومدخل أبوحسونة ومدخل العوابد والقباحى الشرقى وكولة الناظر. كما تمت متابعة أعمال صيانة أعمدة الكهرباء بطريق السوفتيل، بدءًا من كمين طيبة وصولاً حتى الفرقة ١٥ مدخل منشأة العمارى.