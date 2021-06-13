شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 800 مصحف و828 زي أزهري للأئمة بمساجد مراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الأحد، أنه تم تسليم 800 مصحف للمساجد على مستوى مراكز المحافظة، وتسليم 231 عمامة أزهريه للأئمة، كما تسليم 828 زي أزهري لأئمة المساجد.

وأضاف أنه تم تسليم 590 موفر مياه للمساجد على مستوى المحافظة، وتسليم 428 مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى الأئمة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تسليم 26 مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر، وتسليم 3 نسخ من مؤلفات الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف باللغتين الفرنسية والإنجليزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر.

وتابع أنه تم تسليم 100 كمامة طبية للوقاية من جائحة كورونا للعاملين على مستوى المديرية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في فى هذه الإنجازات على مستوى المديرية.