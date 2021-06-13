شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرية الوفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لـ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الوفاء بمركز سمالوط ، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهي «أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) اللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط والمهندسة نجوي محمود رئيس منطقة كهرباء شمال المنيا، المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وقال محافظ المنيا إن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الوفاء تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

وتابع محافظ المنيا خلال جولته، أعمال رصف طريق قرية الاعتزاز - الوفاء بطول 8 كيلو وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه المحافظ بإدراج كوبري قرية الوفاء الرابط بين قرية 2 بالصحراوي الغربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، كما تفقد المحافظ الأعمال الكهربائية الجاري تنفيذها حيث تم تركيب محول للكهرباء بالقرية وكذلك أعمال إنشاء مركز للشباب والأعمال الإنشائية بالوحدة البيطرية، بقرية الوفاء بتكلفة 3 مليون و400 ألف وتنفذها وزارة الزراعة، حيث ستخدم حوالي 20 تابع ونجع.

والتقى محافظ المنيا خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشًا وحوارًا مفتوحًا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.

محافظ المنيا يتابع حياة كريمة بقرية الوفاء

محافظ المنيا يتابع حياة كريمة بقرية الوفاء

محافظ المنيا يتابع حياة كريمة بقرية الوفاء

محافظ المنيا يتابع حياة كريمة بقرية الوفاء

محافظ المنيا يتابع حياة كريمة بقرية الوفاء