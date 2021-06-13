شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بشأن حركة تنقلات داخلية بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، الأحد، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بشأن حركة تنقلات داخلية بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم.

وشمل القرار ندب كلاً من؛ هاني مسعود السعيد ندا، نائب رئيس مدينة برج البرلس لشؤون للنظافة والتجميل، للعمل نائبًا لرئيس مدينة مصيف بلطيم لشؤون النظافة والتجميل، وسماح محمد إبراهيم العباسي، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم لشؤون المدينة، للعمل مدير للمطبعة المركزية التابعة للديوان العام، وإيهاب محسن فتح الله أبو دعله، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم لشؤون النظافة والتجميل، للعمل سكرتير عام لمدينة مصيف بلطيم.

وشمل القرار أيضًا ندب عبداللاه أبو الوفا مصطفى درة، سكرتير عام مدينة مصيف بلطيم، للعمل مديرًا لقسم أملاك مدينة مصيف بلطيم، ومصطفى السيد علي عبدالحافظ، للعمل مساعد رئيس مدينة برج البرلس للنظافة والتجميل، وفاطمة إبراهيم نميس، مدير قسم الأملاك بمصيف بلطيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، ومحمد أحمد تقي الدين، مسؤول الإشغالات بمصيف بلطيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.